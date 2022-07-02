Привезенцев Валентин Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1973
Дочь: (Привезенцева) Светлана Валентиновна
Мать ребёнка: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна
Рождение ребёнка
17.07.1979
Дочь: Ерасова (Привезенцева) Наталья Валентиновна
Мать ребёнка: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна