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Привезенцев Валентин Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.10.1973

Дочь: (Привезенцева) Светлана Валентиновна

Мать ребёнка: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.07.1979

Дочь: Ерасова (Привезенцева) Наталья Валентиновна

Мать ребёнка: Привезенцева (Крылова) Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва

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