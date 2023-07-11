Кукушкин Иван Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кокушкин Егор Андреевич
Мать: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шмелева Вера
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белова Нина Ивановна
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Строгонцева Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кукушкина Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кукушкина Марья
Смерть
Неизвестно