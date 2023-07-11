Кукушкин Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кукушкин Иван Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кокушкин Егор Андреевич

Мать: Кукушкина Марья

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шмелева Вера

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белова Нина Ивановна

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Строгонцева Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кукушкин Павел Иванович

Мать ребёнка: Кукушкина Марья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кукушкина Марья

Смерть
Неизвестно
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