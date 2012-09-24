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Чанчиков Сергей Владимирович

Место рождения

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия

Дата рождения

24.09.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.2012

Отец: Чанчиков Владимир Александрович

Мать: Папельницкая Алена Викторовна

Абакан, город Абакан, Республика Хакасия
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