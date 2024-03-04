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Кныш Матрона Титова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1885

Дочь: Марфа Андреева

Отец ребёнка: Кныш Андрей Романов

Бережовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.07.1887

Сын: Кныш Петр Андреев

Отец ребёнка: Кныш Андрей Романов

Бережовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.

Дочь: Воронцова Елисавета Андреева

Отец ребёнка: Кныш Андрей Романов

Бережовка, Чернігівська область
1600 год — дата основания села Бережовка. В 1867—1896 гг село было волостным центром Бережовской волости Прилукского уезда Полтавской губернии. Позже село Бережовка было в составе Иваницкой волости т... Показать все
Смерть
Неизвестно
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