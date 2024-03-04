Кныш Матрона Титова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.05.1885
Дочь: Марфа Андреева
Отец ребёнка: Кныш Андрей Романов
Рождение ребёнка
25.07.1887
Сын: Кныш Петр Андреев
Отец ребёнка: Кныш Андрей Романов
Рождение ребёнка
21.10.1889 ст.
Дочь: Воронцова Елисавета Андреева
Отец ребёнка: Кныш Андрей Романов
1600 год — дата основания села Бережовка. В 1867—1896 гг село было волостным центром Бережовской волости Прилукского уезда Полтавской губернии. Позже село Бережовка было в составе Иваницкой волости т... Показать все
Смерть
Неизвестно