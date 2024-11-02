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Голубев Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.

Отец: Голубев Петр Тимофеев

Мать: Голубева Васса

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голубева Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: (Голубева) Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Голубев Иван Михайлович

Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
1852 ст.

Сын: Голубев Лазарь Михайлович

Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: (Голубева) Матрена Михайловна

Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Голубев Тимофей Михайлович

Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова

Рождение ребёнка
17.06.1862 ст.

Сын: Голубев Давыд Михайлович

Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова

Смерть
Неизвестно

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