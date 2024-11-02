Голубев Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 ст.
Отец: Голубев Петр Тимофеев
Мать: Голубева Васса
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голубева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: (Голубева) Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1852 ст.
Сын: Голубев Лазарь Михайлович
Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: (Голубева) Матрена Михайловна
Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
1858 ст.
Сын: Голубев Тимофей Михайлович
Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова
Рождение ребёнка
17.06.1862 ст.
Мать ребёнка: Голубева Ульяна Давыдова
Смерть
Неизвестно