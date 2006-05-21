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Романова Евгения
Романова Евгения
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Дата смерти
21.05.2006
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Варфоломеева) Анна Павловна
1897 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать:
Анна Павловна
Смерть
21.05.2006
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