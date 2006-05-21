Романова Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

21.05.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Анна Павловна

Смерть
21.05.2006
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