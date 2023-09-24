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Наседкин Кузьма Яковлевич

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

10.10.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884 ст.

Отец: Наседкин Яков Дмитриевич

Мать: Наседкина (Селезнева) Софья Федоровна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
23.01.1912

Жена: Наседкина (Лапина) Аксиния Иннокентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1916 ст.

Дочь: (Наседкина) Анисия Кузьминична

Мать ребёнка: Наседкина (Лапина) Аксиния Иннокентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.06.1919

Сын: Наседкин Федор Кузьмич

Мать ребёнка: Наседкина (Лапина) Аксиния Иннокентьевна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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