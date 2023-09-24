Наседкин Кузьма Яковлевич
Место рождения
Дата рождения10.10.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1884 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
23.01.1912
Рождение ребёнка
14.12.1916 ст.
Дочь: (Наседкина) Анисия Кузьминична
Мать ребёнка: Наседкина (Лапина) Аксиния Иннокентьевна
Рождение ребёнка
04.06.1919
Мать ребёнка: Наседкина (Лапина) Аксиния Иннокентьевна
Смерть
Неизвестно