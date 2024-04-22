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Василий Федотов (Ич)

Место рождения

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1785 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Федот Васильев (Ич)

Мать: Евдокея Тереньтьева (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Емельян Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Тимофей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Дарья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Марья Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Николай Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Маркова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848
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