Василий Федотов (Ич)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Федот Васильев (Ич)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1815
Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Дарья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Марья Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Рождение ребёнка
Около 1827
Мать ребёнка: Лукерья Маркова (Вна)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Маркова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1848