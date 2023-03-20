Шестакова (Ширяева) Устина Христофорова
женский, родилась 1871, Заречье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
умерла Неизвестно
ОтецШиряев Христофор ФилипповНеизвестно г.р.
Супруги
Шестаков Константин Тимофеев1862 г.р.
Дети
Ширяев Никита Незаконнорожденный27.05.1892 г.р.
Шестаков Александр Константинов24.05.1906 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Ширяев Христофор Филиппов
Мать: не указана
Заречье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Шестакова) Марфа Константинова
Отец ребёнка: Шестаков Константин Тимофеев
поч.Кладовой, Вохтовская волость, Никольский уезд
Рождение ребёнка
27.05.1892
Сын: Ширяев Никита Незаконнорожденный
Отец ребёнка: не указан
Заречье, Вохомский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
25.10.1902
Рождение ребёнка
24.05.1906
Сын: Шестаков Александр Константинов
Отец ребёнка: Шестаков Константин Тимофеев
поч.Кладовой, Вохтовская волость, Никольский уезд
Смерть
Неизвестно