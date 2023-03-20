Шестакова (Ширяева) Устина Христофорова 1871 — найти родственников по фамилии на Familio

Шестакова (Ширяева) Устина Христофорова

Автор
ИБ
Баклушина И.

женский, родилась 1871, Заречье, Вохомский муниципальный район, Костромская область

умерла Неизвестно

Отец
Ширяев Христофор ФилипповНеизвестно г.р.
Супруги
Шестаков Константин Тимофеев1862 г.р.
Дети
Ширяев Никита Незаконнорожденный27.05.1892 г.р.
Шестаков Александр Константинов24.05.1906 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Ширяев Христофор Филиппов

Мать: не указана

Заречье, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Шестакова) Марфа Константинова

Отец ребёнка: Шестаков Константин Тимофеев

поч.Кладовой, Вохтовская волость, Никольский уезд

Рождение ребёнка
27.05.1892

Сын: Ширяев Никита Незаконнорожденный

Отец ребёнка: не указан

Заречье, Вохомский муниципальный район, Костромская область

Бракосочетание
25.10.1902

Муж: Шестаков Константин Тимофеев

Рождение ребёнка
24.05.1906

Сын: Шестаков Александр Константинов

Отец ребёнка: Шестаков Константин Тимофеев

поч.Кладовой, Вохтовская волость, Никольский уезд

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.