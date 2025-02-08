Кукушкин Иван Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Кукушкин Иван

Автор
КЧ
Чир К.

мужской, родился Неизвестно

Дети
Кукушкин Иван Иванович1842 г.р.
Неизвестнол (Кукушкина) Любовь Ивановна1851 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Павликово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Кукушкин Иван Иванович

Мать ребёнка: Кукушкина Ксения

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Неизвестнол (Кукушкина) Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Кукушкина Ксения

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Неизвестно (Кукушкина) Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Кукушкина Ксения

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