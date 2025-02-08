Кукушкин Иван
мужской, родился Неизвестно
Дети
Кукушкин Иван Иванович1842 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Павликово, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Кукушкина Ксения
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Неизвестнол (Кукушкина) Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Кукушкина Ксения
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Неизвестно (Кукушкина) Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Кукушкина Ксения