Афонасий Васильевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1813 ст.
Отец: Василий Зотович (Изотович)
Мать: Лукерья Григорьевна
18.01.1813 Афанасий Токмакла из мордвы Василий Зотов 20.01 Иван Григорьев РС-1834 г. Василий Зотов (30-48), у него жена, Лукерья Григорьева, 45 лет. У них сыновья: Иван Васильев (13-рекрут с 1830 г.),... Показать все
Смерть
Неизвестно