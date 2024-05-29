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Афонасий Васильевич

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

18.01.1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1789 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
18.01.1813 ст.

Отец: Василий Зотович (Изотович)

Мать: Лукерья Григорьевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
18.01.1813 Афанасий Токмакла из мордвы Василий Зотов 20.01 Иван Григорьев РС-1834 г. Василий Зотов (30-48), у него жена, Лукерья Григорьева, 45 лет. У них сыновья: Иван Васильев (13-рекрут с 1830 г.),... Показать все
Смерть
Неизвестно

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