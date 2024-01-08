Новиков Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Никита Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Никитич

Мать ребёнка: Новикова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
25.09.1895

Дочь: Чугунова Анна Никитична

Мать ребёнка: Новикова Анна Алексеевна

Мильково, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Смерть
Неизвестно

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