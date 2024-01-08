Новиков Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
25.09.1895
Дочь: Чугунова Анна Никитична
Мать ребёнка: Новикова Анна Алексеевна
Мильково, Владимирский уезд, Владимирская губерния
Смерть
Неизвестно