Ложечка Виктор Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ложечка Виктор Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1942

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
27.06.1967

Сын: Ложечка Игорь Викторович

Мать ребёнка: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Рождение ребёнка
20.08.1974

Дочь: Кабанец Елена Викторовна

Мать ребёнка: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна

Смерть
1999
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

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