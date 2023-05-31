Ложечка Виктор Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1942
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1942
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1967
Мать ребёнка: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна
Рождение ребёнка
20.08.1974
Дочь: Кабанец Елена Викторовна
Мать ребёнка: Ложечка (Колесникова) Надежда Герасимовна
Смерть
1999
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область