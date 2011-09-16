(Аксёнова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Аксёнова) Анна

Место рождения

г.Новосибирск

Дата рождения

16.09.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2011

Отец: Аксёнов Виталий Иванович

Мать: Аксенова Наталья Викторовна

г.Новосибирск
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