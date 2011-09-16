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(Аксёнова) Анна
(Аксёнова) Анна
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Древо
Место рождения
г.Новосибирск
Дата рождения
16.09.2011
Пол
Женский
Отец
Аксёнов Виталий Иванович
1979 г.р.
Мать
Аксенова (Клепачева) Наталья Викторовна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.2011
Отец:
Аксёнов Виталий Иванович
Мать:
Аксенова Наталья Викторовна
г.Новосибирск
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