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Зубко Петр Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

09.03.1911

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Зубко Леонтий Якович

Мать: Анастасия Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зубко Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Зубко (Зубко) Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубко (Зубко) Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Зубко Стефан Петрович

Мать ребёнка: Зубко (Зубко) Анна Ивановна

Смерть
09.03.1911
Причина смерти: Естественная смерть/старость

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