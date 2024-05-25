Зубко Петр Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смерти09.03.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Зубко Леонтий Якович
Мать: Анастасия Никифоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зубко (Зубко) Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Зубко (Зубко) Анна Ивановна
Смерть
09.03.1911
Причина смерти: Естественная смерть/старость