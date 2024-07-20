Мастепан Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смертиПосле 1703
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1684
Сын: Мастепан Савелий Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Упоминание
1740
1740г. Ф.679 1 337 л.515 (FS 1004 ) ИВ 46 Стефан Михайлов сын, 62 (ок.1678) жена его Агафья Иванова дочь, 52 (ок.1688) Дети их дети их Иоан, 20 (1720) жена его Евфимия Петрова 20 (ок.1720 Федор Сте... Показать все
Смерть
После 1703