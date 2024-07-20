Мастепан Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мастепан Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

После 1703

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1684

Сын: Мастепан Савелий Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Упоминание
1740
Покошичи, Чернігівська область
1740г. Ф.679 1 337 л.515 (FS 1004 ) ИВ 46 Стефан Михайлов сын, 62 (ок.1678) жена его Агафья Иванова дочь, 52 (ок.1688) Дети их дети их Иоан, 20 (1720) жена его Евфимия Петрова 20 (ок.1720 Федор Сте... Показать все
Смерть
После 1703
Покошичи, Чернігівська область

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