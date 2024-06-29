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Пелипас Сергей Александрович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

28.05.1957

Дата смерти

03.10.1978

Пол

Мужской

Отец

Около 1936 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1957

Отец: Пелипас Александр Васильевич

Мать: Пелипас (Амельченко) Валентина Алексеевна

Гомель, Гомельская область
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер.
Образование
С 1964 по 1974
Гомель, Гомельская область
Получил среднее образование в «Средней школе №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова».
Образование
С 1974 по 1978
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Получил высшее образование в «Энгельсском высшем зенитном ракетном командном училище».
Бракосочетание
04.02.1978

Жена: скрыто настройками приватности

Гомель, Гомельская область
Смерть
03.10.1978
Рождение ребёнка
09.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Гомель, Гомельская область
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