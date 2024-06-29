Пелипас Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения28.05.1957
Дата смерти03.10.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1957
Работа или профессия
Неизвестно
Офицер.
Образование
С 1964 по 1974
Получил среднее образование в «Средней школе №25 г. Гомеля имени Б.А. Царикова».
Образование
С 1974 по 1978
Энгельс, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Получил высшее образование в «Энгельсском высшем зенитном ракетном командном училище».
Бракосочетание
04.02.1978
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.10.1978
Рождение ребёнка
09.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
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