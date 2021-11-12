Зайчёнок Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайчёнок Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайченок (Петрунина) Наталья Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зайченок (Петрунина) Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно

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