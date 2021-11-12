Зайчёнок Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1933
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зайченок (Петрунина) Наталья Михайловна
Смерть
Неизвестно