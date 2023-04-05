Гедеонова (Парчевская) Екатерина Филагриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедеонова (Парчевская) Екатерина Филагриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Сын: Гедеонов Лаврентий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Гедеонов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1783

Сын: Гедеонов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Гедеонов Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич

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