Гедеонова (Парчевская) Екатерина Филагриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1779
Сын: Гедеонов Лаврентий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1783
Сын: Гедеонов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Гедеонов Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Гедеонов Дмитрий Андреевич