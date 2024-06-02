Стародубцев Иона Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубцев Иона Иванов

Стародубцев Иона Иванов

Место рождения

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

19.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Стародубцев Иван Васильев

Мать: ?

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Дочь: (Стародубцева) Агафья Ионова

Мать ребёнка: ?

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
16.08.1885

Жена: Стародубцева (Пигусова) Феврония Егорова

Новосергиевка, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.10.1913
Причина смерти: Старческий маразм | ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1872, стр. 86

Мы используем куки для улучшения работы сайта.