Стародубцев Иона Иванов
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смерти19.10.1913
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Стародубцев Иван Васильев
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1882
Дочь: (Стародубцева) Агафья Ионова
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
16.08.1885
Смерть
19.10.1913
Причина смерти: Старческий маразм | ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №389, опись №1, дело №1872, стр. 86