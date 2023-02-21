Щербаков Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1959
Сын: Щербаков Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Владимир Дмитриевич
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Дмитриевна
Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Причина смерти: предположительно раковая болезнь или убийство. Умер в42 года.Фрезеровщик