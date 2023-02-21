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Щербаков Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щербаков Сергей Васильевич

Мать: Щербакова Александра Трофимовна

Рождение ребёнка
1959

Сын: Щербаков Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Дмитриевна

Мать ребёнка: Щербакова Валентина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Валентина Владимировна

Смерть
Неизвестно
Курская обл. с.Петрово-Хутарь
Причина смерти: предположительно раковая болезнь или убийство. Умер в42 года.Фрезеровщик
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