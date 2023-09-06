Тельнихина Ксения Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тельнихина Ксения Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тельнихина) Людмила Дмитриевна

Отец ребёнка: Тельнихин Дмитрий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бобрецова (Тельнихина) Евстолия Дмитриевна

Отец ребёнка: Тельнихин Дмитрий Петрович

Смерть
1975

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