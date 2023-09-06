Тельнихина Ксения Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тельнихина) Людмила Дмитриевна
Отец ребёнка: Тельнихин Дмитрий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бобрецова (Тельнихина) Евстолия Дмитриевна
Отец ребёнка: Тельнихин Дмитрий Петрович
Смерть
1975