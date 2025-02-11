Ильясов Кутлугузя 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Ильясов Кутлугузя

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1787

умер 1821

Отец
Ильясов ИльясНеизвестно г.р.
Супруги
Ильясов Алмабика1791 г.р.
Дети
Кутлугузин Кузяхмет1813 г.р.
Кутлугузин Лукманхаким1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Ильясов Ильяс

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ильясов Алмабика

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кутлугузин Кузяхмет

Мать ребёнка: Ильясов Алмабика

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кутлугузин Лукманхаким

Мать ребёнка: Ильясов Алмабика

Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Ильясов) Уркия

Мать ребёнка: Ильясов Алмабика

Смерть
1821

Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Ильясов) Муслима

Мать ребёнка: Ильясов Алмабика

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