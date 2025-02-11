Ильясов Кутлугузя
мужской, родился 1787
умер 1821
ОтецИльясов ИльясНеизвестно г.р.
Супруги
Ильясов Алмабика1791 г.р.
Дети
Кутлугузин Кузяхмет1813 г.р.
Кутлугузин Лукманхаким1819 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Ильясов Ильяс
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ильясов Алмабика
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кутлугузин Кузяхмет
Мать ребёнка: Ильясов Алмабика
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Ильясов Алмабика
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Ильясов) Уркия
Мать ребёнка: Ильясов Алмабика
Смерть
1821
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Ильясов) Муслима
Мать ребёнка: Ильясов Алмабика