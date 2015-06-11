Егоров Геннадий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Геннадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.1930

Дата смерти

11.06.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.10.1956

Сын: Егоров Олег Геннадьевич

Мать ребёнка: Егорова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
20.06.1959

Сын: Егоров Александр Геннадьевич

Мать ребёнка: Егорова Зинаида Михайловна

Рождение ребёнка
10.08.1960

Сын: Егоров Сергей Геннадьевич

Мать ребёнка: Егорова Зинаида Михайловна

Смерть
11.06.2015

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