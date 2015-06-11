Егоров Геннадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.1930
Дата смерти11.06.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.10.1956
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
20.06.1959
Сын: Егоров Александр Геннадьевич
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Михайловна
Рождение ребёнка
10.08.1960
Сын: Егоров Сергей Геннадьевич
Мать ребёнка: Егорова Зинаида Михайловна
Смерть
11.06.2015