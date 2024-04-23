Богачёва Сусанна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.02.1881
Сын: Богачёв Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Богачёв Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
03.04.1889
Сын: Богачев Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Богачёв Владимир Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Богачёва Мария Владимировна
Отец ребёнка: Богачёв Владимир Фёдорович
Смерть
Неизвестно