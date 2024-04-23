Богачёва Сусанна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богачёва Сусанна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1881

Сын: Богачёв Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Богачёв Владимир Фёдорович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
03.04.1889

Сын: Богачев Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Богачёв Владимир Фёдорович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Богачёва Мария Владимировна

Отец ребёнка: Богачёв Владимир Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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