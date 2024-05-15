Селина (Чебанчук) Нина Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954
г. Сталинск
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудайкин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Селин Алексей
Рождение ребёнка
19.11.1972
Сын: Чудайкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Чудайкин Александр
Рождение ребёнка
13.10.1979
Отец ребёнка: Селин Алексей
Рождение ребёнка
27.02.1985
Дочь: Андриенко Олеся Алексеевна
Отец ребёнка: Селин Алексей