Селина (Чебанчук) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелина (Чебанчук) Нина Васильевна

Селина (Чебанчук) Нина Васильевна

Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

04.01.1954

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1954

Отец: Чебанчук Василий Леонтьевич

Мать: Чебанчук (Андриянова) Мария Петровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
г. Сталинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудайкин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Селин Алексей

Рождение ребёнка
19.11.1972

Сын: Чудайкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Чудайкин Александр

Рождение ребёнка
13.10.1979

Сын: Селин Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Селин Алексей

Рождение ребёнка
27.02.1985

Дочь: Андриенко Олеся Алексеевна

Отец ребёнка: Селин Алексей

Мы используем куки для улучшения работы сайта.