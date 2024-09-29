Бабин Василий Ермолаевич
Место рождения
Дата рождения18.12.1888
Дата смерти30.12.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888
Рождение ребёнка
28.02.1909
Дочь: Карманова (Бабина) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бабин (Babin) Михаил Васильевич (Mikhail Vasilyevich)
Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна
Смерть
30.12.1957