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Бабин Василий Ермолаевич

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.12.1888

Дата смерти

30.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1888

Отец: Бабин Ермолай Арсеньевич

Мать: Бабина (Ваулина) Домна Кировна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.02.1909

Дочь: Карманова (Бабина) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Бабин Иван Васильевич

Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Бабин (Babin) Михаил Васильевич (Mikhail Vasilyevich)

Мать ребёнка: Лукерья Яковлевна

Смерть
30.12.1957

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