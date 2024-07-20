Голосов Порфирий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Голосов Павел
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голосов Алексий Порфирьевич
Мать ребёнка: Голосова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Голосова Дарья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Голосова Дарья Сергеевна
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна
Мать ребёнка: Голосова Дарья Сергеевна
Смерть
Неизвестно