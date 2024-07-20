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Голосов Порфирий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голосов Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Алексий Порфирьевич

Мать ребёнка: Голосова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Иван Порфирьевич

Мать ребёнка: Голосова Дарья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Голосова Дарья Сергеевна

Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Стаханова (Голосова) Матрена Порфирьевна

Мать ребёнка: Голосова Дарья Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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