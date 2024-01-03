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Грекова Галина Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Греков Фёдор Петрович

Мать: Грекова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Андреев Юрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Андреева) Лариса Юрьевна

Отец ребёнка: Андреев Юрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Юрий

Смерть
Неизвестно

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