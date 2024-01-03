Грекова Галина Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Греков Фёдор Петрович
Мать: Грекова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Андреев Юрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Андреева) Лариса Юрьевна
Отец ребёнка: Андреев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андреев Юрий
Смерть
Неизвестно