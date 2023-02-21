(de Vries) Anna — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(de Vries) Anna

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1842 г.р.

Мать

1853 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: De Vries David Aron

Мать: Betje

Смерть
Неизвестно
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