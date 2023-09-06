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Данилова Екатерина Иванова

Место рождения

Крымский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

04.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

LM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1861

Отец: Данилов Иван Григорьев

Мать: Марфа Стефанова

Крымский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
1879

Муж: Дураченков Степан Семенович

Крымский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.07.1880

Сын: Дураченков Трофим Степанович

Отец ребёнка: Дураченков Степан Семенович

Рождение ребёнка
11.06.1893

Сын: Дураченков Петр Степанович

Отец ребёнка: Дураченков Степан Семенович

Крымский, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область
https://imgur.io/cyjIgBi?r ГАРО.Ф.803. Оп. 2. Д.858. Л. 115 об. - 116.
Смерть
Неизвестно

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