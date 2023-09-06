Данилова Екатерина Иванова
Место рождения
Дата рождения04.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1861
Отец: Данилов Иван Григорьев
Мать: Марфа Стефанова
Бракосочетание
1879
Рождение ребёнка
22.07.1880
Сын: Дураченков Трофим Степанович
Отец ребёнка: Дураченков Степан Семенович
Рождение ребёнка
11.06.1893
Сын: Дураченков Петр Степанович
Отец ребёнка: Дураченков Степан Семенович
https://imgur.io/cyjIgBi?r ГАРО.Ф.803. Оп. 2. Д.858. Л. 115 об. - 116.
Смерть
Неизвестно