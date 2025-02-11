Сергей Алексеев
мужской, родился 1824, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАлексейДо 1804 г.р.
Супруги
Устинья Андреева1825 г.р.
Дети
Игнатий Сергеев1853 г.р.
Арина Сергеева1856 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1853
Сын: Игнатий Сергеев
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Арина Сергеева
Мать ребёнка: Устинья Андреева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно