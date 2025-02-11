Сергей Алексеев 1824 — найти родственников по фамилии на Familio

Сергей Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1824, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
АлексейДо 1804 г.р.
Супруги
Устинья Андреева1825 г.р.
Дети
Игнатий Сергеев1853 г.р.
Арина Сергеева1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Алексей

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Андреева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Игнатий Сергеев

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Арина Сергеева

Мать ребёнка: Устинья Андреева

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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