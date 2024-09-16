Зеленцов Моисей Лаврентьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: (Зеленцова) Анна Моисеевна
Мать ребёнка: Зеленцова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.
Дочь: (Зеленцова) Ольга Моисеевна
Мать ребёнка: Зеленцова Ираида Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1868
Сын: Зеленцов Николай Моисеевич
Мать ребёнка: Зеленцова Ираида Ивановна
Смерть
Неизвестно