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Зеленцов Моисей Лаврентьевич

Место рождения

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1829

Отец: Зеленцов Лаврентий Михайлович

Мать: Зеленцова (Чаброва) Анисья Емельяновна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленцова Ираида Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: (Зеленцова) Анна Моисеевна

Мать ребёнка: Зеленцова Ираида Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
23.06.1864 ст.

Дочь: (Зеленцова) Ольга Моисеевна

Мать ребёнка: Зеленцова Ираида Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1868

Сын: Зеленцов Николай Моисеевич

Мать ребёнка: Зеленцова Ираида Ивановна

Печелки, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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