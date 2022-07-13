Родион Афонасьев Ротка Афонасьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Тишка Лемаев
Мать: Настасья Боярова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кенжа Вечканова
Рождение ребёнка
1717
Сын: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов
Мать ребёнка: Кенжа Вечканова
Рождение ребёнка
1732
Сын: Семен Родионов
Мать ребёнка: Кенжа Вечканова
Рождение ребёнка
1739
Сын: Лукьян Родионов
Мать ребёнка: Кенжа Вечканова
Смерть
1754