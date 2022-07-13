Родион Афонасьев Ротка Афонасьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родион Афонасьев Ротка Афонасьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Тишка Лемаев

Мать: Настасья Боярова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кенжа Вечканова

Рождение ребёнка
1717

Сын: Алексей Роткин Ертайка Роткин/Родионов

Мать ребёнка: Кенжа Вечканова

Рождение ребёнка
1732

Сын: Семен Родионов

Мать ребёнка: Кенжа Вечканова

Рождение ребёнка
1739

Сын: Лукьян Родионов

Мать ребёнка: Кенжа Вечканова

Смерть
1754

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