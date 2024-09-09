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Долгодворов Василий Семёнович

Место рождения

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Долгодворов Семён Васильевич

Мать: первая жена

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Долгодворова Агафия Павловна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Долгодворов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Долгодворова Агафия Павловна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Долгодворова) Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: Долгодворова Агафия Павловна

Царева Гора, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Долгодворов Павел Васильевич

Мать ребёнка: Долгодворова Агафия Павловна

Смерть
Неизвестно

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