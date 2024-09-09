Долгодворов Василий Семёнович
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Долгодворов Семён Васильевич
Мать: первая жена
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1832
Сын: Долгодворов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Долгодворова Агафия Павловна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: (Долгодворова) Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: Долгодворова Агафия Павловна
Рождение ребёнка
1844
Сын: Долгодворов Павел Васильевич
Мать ребёнка: Долгодворова Агафия Павловна
Смерть
Неизвестно