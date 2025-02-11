Анна Ивановна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1819

умерла До 1871

Супруги
Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев1828 г.р.
Дети
(Цетмаркина-Чекмарева) Фекла Ивановна1853 г.р.
Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов1856 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

5

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Цетмаркина-Чекмарева) Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев

Рождение ребёнка
1856

Сын: Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов

Отец ребёнка: Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

5

Смерть
До 1871

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