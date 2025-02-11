Анна Ивановна
женский, родилась 1819
умерла До 1871
Супруги
Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев1828 г.р.
Дети
Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Цетмаркина-Чекмарева) Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев
Рождение ребёнка
1856
Сын: Цетмаркин-Чекмарев Афиноген Иванов
Отец ребёнка: Цетмаркин-Чекмарев Иван Васильев
Место жительства
1858
Смерть
До 1871