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Рощипкина Марина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощипкин Иван Измайлович

Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 60
Рождение ребёнка
27.05.1901

Сын: Рощипкин Иван (Иоанн) Иванович

Отец ребёнка: Рощипкин Иван Измайлович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_27.05.1901_крещение-27.05.1901 пол_М_ запись - 60 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Измайлов и законная жена Марина ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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