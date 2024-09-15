Рощипкина Марина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 19 поз. - 60
Рождение ребёнка
27.05.1901
Сын: Рощипкин Иван (Иоанн) Иванович
Отец ребёнка: Рощипкин Иван Измайлович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 19_27.05.1901_крещение-27.05.1901 пол_М_ запись - 60 род. Иоанн в село Брусенцево у крестьянин Рощипкин Иван Измайлов и законная жена Марина ... Показать все
Смерть
Неизвестно