Плотников Аким Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотников Аким Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плотникова -- Екатерина Семеновна

Рождение ребёнка
16.04.1902

Сын: Плотников Георгий Акимович

Мать ребёнка: Плотникова -- Екатерина Семеновна

https://drive.google.com/file/d/1ikrZ-p8HDsLeSjCipUC9YIpHE3IUCOEE/view?usp=sharing
Смерть
Неизвестно

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