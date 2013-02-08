Манаев Газимулла Сайфуллович
Место рожденияд. Буриказган Стерлитамакского района БАССР
Дата рождения1918
Дата смерти08.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1955
Рождение ребёнка
20.06.1956
Рождение ребёнка
20.08.1958
Смерть
08.02.2013