Манаев Газимулла Сайфуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаев Газимулла Сайфуллович

Место рождения

д. Буриказган Стерлитамакского района БАССР

Дата рождения

1918

Дата смерти

08.02.2013

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Тухватуллин Сайфулла

Мать: Тухватуллина (Латыпова) Б-Ямал

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова

Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова

Рождение ребёнка
20.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Манаева (Манаева) Минслу Абдрахманова

Смерть
08.02.2013

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