Анна Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Киреева

Анна Киреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Кирей Антонов

Мать: Марья Петрова

Рождение ребёнка
13.12.1831

Дочь: Лукерья Кондратьевна

Отец ребёнка: Кондратий Яковлев

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Евдокия Кондратова

Отец ребёнка: Кондратий Яковлев

Рождение ребёнка
1837

Сын: Понтилеев Абрам Кондратович

Отец ребёнка: Кондратий Яковлев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Мавра Кондратова

Отец ребёнка: Кондратий Яковлев

Рождение ребёнка
19.04.1843

Дочь: Александра Кондратова

Отец ребёнка: Кондратий Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратий Яковлев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close