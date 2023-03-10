Анна Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Кирей Антонов
Мать: Марья Петрова
Рождение ребёнка
13.12.1831
Дочь: Лукерья Кондратьевна
Отец ребёнка: Кондратий Яковлев
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Евдокия Кондратова
Отец ребёнка: Кондратий Яковлев
Рождение ребёнка
1837
Сын: Понтилеев Абрам Кондратович
Отец ребёнка: Кондратий Яковлев
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Мавра Кондратова
Отец ребёнка: Кондратий Яковлев
Рождение ребёнка
19.04.1843
Дочь: Александра Кондратова
Отец ребёнка: Кондратий Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратий Яковлев
Смерть
Неизвестно