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Тимофей Никитич

Место рождения

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Никита

Мать: Агафья Лазаревна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Тимофеевна

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Яковлевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Никандр Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Константин Тимофеевич

Мать ребёнка: Дарья Яковлевна

Арцыбашево, Милославский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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