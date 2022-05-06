Тимофей Никитич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Никита
Мать: Агафья Лазаревна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Тимофеевна
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1847
Сын: Никандр Тимофеевич
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Дарья Яковлевна
Смерть
Неизвестно