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Бубликов Алексей

Место рождения

Белгородская обл., Старый Оскол

Дата рождения

16.03.1911

Дата смерти

18.05.1990

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1906 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1911

Отец: Бубликов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунцевич (Мурадова) Галина

Военная награда
Неизвестно
Бубликов Алексей Иванович Подполковник тех. службы __.__.1911 Курская обл., г. Новый Оскол. Сводная картотека Перечень наград 09.08.1942 Медаль «За боевые заслуги» 08.08.1944 Орден Красной Звезды 30.... Показать все
Смерть
18.05.1990
Похороны
Неизвестно

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