Бубликов Алексей
Место рожденияБелгородская обл., Старый Оскол
Дата рождения16.03.1911
Дата смерти18.05.1990
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1911
Отец: Бубликов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Бубликов Алексей Иванович Подполковник тех. службы __.__.1911 Курская обл., г. Новый Оскол. Сводная картотека Перечень наград 09.08.1942 Медаль «За боевые заслуги» 08.08.1944 Орден Красной Звезды 30.... Показать все
Смерть
18.05.1990
Похороны
Неизвестно