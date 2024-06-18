Пузиков Тит Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1807
Дата смерти11.12.1856
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пузиков Александр Титович
Мать ребёнка: Пузикова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1849
Смерть
11.12.1856