Пузиков Тит Михайлович 1807 — найти родственников по фамилии на Familio
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Пузиков Тит Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

11.12.1856

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1835 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пузиков Александр Титович

Мать ребёнка: Пузикова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пузикова Анна Федоровна

Смерть
11.12.1856

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