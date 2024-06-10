Кусакина Светлана Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кусакин Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
18.06.2017
Дочь: Кусакина Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Кусакин Сергей Владимирович