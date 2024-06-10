Кусакина Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакина Светлана Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2017 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кусакин Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
18.06.2017

Дочь: Кусакина Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Кусакин Сергей Владимирович

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