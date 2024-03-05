Конин Илья Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1868 и 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869
Отец: Конин Ананий Степанович
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889
Сын: Конин Николай Ильич
Мать ребёнка: Конина Марья Ивановна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892
Дочь: Наталья Ильина
Мать ребёнка: Конина Марья Ивановна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Конин Петр Ильич
Мать ребёнка: Конина Марья Ивановна
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Конина Марья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно