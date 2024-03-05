Конин Илья Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конин Илья Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1868 и 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1834 и 1836 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1867 и 1869 г.р.

Дети

Между 1888 и 1889 г.р.
Между 1891 и 1892 г.р.
Около 1897 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1868 и 1869

Отец: Конин Ананий Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889

Сын: Конин Николай Ильич

Мать ребёнка: Конина Марья Ивановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1892

Дочь: Наталья Ильина

Мать ребёнка: Конина Марья Ивановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Конин Петр Ильич

Мать ребёнка: Конина Марья Ивановна

с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конина Марья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин (земледелие)
Место жительства
Неизвестно
с. Васильково, Ростовский район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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