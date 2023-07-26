Верзилов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верзилов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Верзилова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
20.11.1970

Дочь: Верзилова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Верзилова Ирина Максимовна

Рождение ребёнка
10.04.1980

Дочь: Попова (Верзилова) Нина Александровна

Мать ребёнка: Верзилова Ирина Максимовна

Смерть
Неизвестно

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