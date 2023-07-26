Верзилов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.11.1970
Дочь: Верзилова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Верзилова Ирина Максимовна
Рождение ребёнка
10.04.1980
Дочь: Попова (Верзилова) Нина Александровна
Мать ребёнка: Верзилова Ирина Максимовна
Смерть
Неизвестно