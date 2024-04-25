Хробостов Михаил Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хробостов Михаил Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1955

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1925 г.р.

Дети

77 г.р.
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Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.77

Сын: Хробостов Денис Михайлович

Мать ребёнка: Хробостова (Океанова) Людмила Владимировна

Рождение
31.01.1955

Отец: Хробостов Леонид Михайлович

Мать: Хробостова (Корнева) Фаина Петровна

Рождение ребёнка
22.11.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хробостова (Океанова) Людмила Владимировна

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