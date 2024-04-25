Хробостов Михаил Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.03.77
Сын: Хробостов Денис Михайлович
Мать ребёнка: Хробостова (Океанова) Людмила Владимировна
Рождение
31.01.1955
Рождение ребёнка
22.11.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хробостова (Океанова) Людмила Владимировна