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Паньков Владимир

Место рождения

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия

Дата рождения

23.10.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1971

Отец: Паньков Александр

Мать: Панькова (дроздова) Вера

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
18.08.1994

Сын: Паньков Александр

Мать ребёнка: Панькова (матыцина) Ольга

Магнитогорск
Рождение ребёнка
23.03.2000

Дочь: Елизавета

Мать ребёнка: Панькова (матыцина) Ольга

г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панькова (матыцина) Ольга

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