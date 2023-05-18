Паньков Владимир
Место рожденияг. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Дата рождения23.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1971
Отец: Паньков Александр
Мать: Панькова (дроздова) Вера
г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Рождение ребёнка
18.08.1994
Сын: Паньков Александр
Мать ребёнка: Панькова (матыцина) Ольга
Магнитогорск
Рождение ребёнка
23.03.2000
Дочь: Елизавета
Мать ребёнка: Панькова (матыцина) Ольга
г. Магнитогорск, Челябинская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно