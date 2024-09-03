Азаренко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзаренко Александр

Азаренко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Азаренко Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Азаренко (Медведева) Лидия Иосифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Азаренко Александр Александрович

Мать ребёнка: Азаренко (Медведева) Лидия Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Азаренко (Медведева) Лидия Иосифовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.