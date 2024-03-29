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Пажитнов Петр Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Пол

Мужской

Отец

1804 г.р.

Мать

1800 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЧЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Пажитнов Никита Минаевич

Мать: Пажитнова Евфимия

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